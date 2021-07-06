Dr. Öz'ün kızı Daphne Öz Bodrum'da aşka geldi

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün kızı Daphne Nur Oz, Amerika'da ünlü bir beslenme yazarı ve televizyon sunucusu. Şu sıralar Mehmet Öz ve ailesi Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken yaşadıkları keyifli anları Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e40ece889ce531ad077703" allowfullscreen></iframe>