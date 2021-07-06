Anasayfa Video Galeriler Gündem Dr. Öz'ün kızı Daphne Öz Bodrum'da aşka geldi Dr. Öz'ün kızı Daphne Öz Bodrum'da aşka geldi 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 11:05 Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'ün kızı Daphne Nur Oz, Amerika'da ünlü bir beslenme yazarı ve televizyon sunucusu. Şu sıralar Mehmet Öz ve ailesi Bodrum'da tatilin keyfini çıkarırken yaşadıkları keyifli anları Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e40ece889ce531ad077703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korkunç cinayet Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalandı Erdoğan'dan ücretli aşıda geri adım Türkiye 13 yaşındaki Merve'yi konuşuyor Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi Birileri yine normalleşmeyi ''a''normalleştirdi