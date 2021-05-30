Anasayfa Video Galeriler Gündem Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi 30 Mayıs 2021 Pazar Saat: 13:11 Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobiliyle drift yapan kişi sosyal medyada görüntülerini paylaşınca yakayı ele verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b364c4e549055b39035693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şebeke suyundan zehirlenme iddiası: Onlarca kişi hastaneye akın etti Sedat Peker'den bomba iddia: Elinde kasetler var Sedat Peker Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu Marmara Denizi'nde korkunç manzara