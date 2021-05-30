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  4. Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi

Drift görüntülerini sosyal medyada paylaşında yakayı ele verdi

Antalya'nın Kaş ilçesinde otomobiliyle drift yapan kişi sosyal medyada görüntülerini paylaşınca yakayı ele verdi.

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