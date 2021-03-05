Drift şampiyonu lüks aracıyla kaza yaptı

Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, lüks otomobiliyle kaza yaptı. Kaza sonrası vatandaşlardan biri Bayrak'ın otomobil kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise ''İşine git'' diye yanıt verdi.

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