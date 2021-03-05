Anasayfa Video Galeriler Gündem Drift şampiyonu lüks aracıyla kaza yaptı Drift şampiyonu lüks aracıyla kaza yaptı 05 Mart 2021 Cuma Saat: 11:45 Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, lüks otomobiliyle kaza yaptı. Kaza sonrası vatandaşlardan biri Bayrak'ın otomobil kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise ''İşine git'' diye yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6041efad3f617e36195616c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sarıgül'den golf sahasında tarım mesajı için açıklama Kaymakamdan esnafa: ''Biz tutanağı tutalım da...'' Karakolda dayak yalanı! Kamera görüntüleri ele verdi Bitlis'te düşen helikopterin enkazı görüntülendi İmamoğlu müjdeyi verdi: ''Yerebatan Sarnıcı kurtarıldı'' Atatürk'ün daha önce hiç yayınlanmayan bir fotoğrafı ortaya çıktı Bakan Selçuk yüz yüze eğitim açıklaması Şehit Korgeneral Osman Erbaş hakkında yeni iddia Garaj kapısını açık unutunca 2 metre uzunluğunda dev timsah…