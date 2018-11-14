’Drift’ ve ’spin’ yapan sürücülere 115 bin lira ceza
14 Kasım 2018 14:45
’Drift’ ve ’spin’ yapan sürücülere 115 bin lira ceza
Antalya’da trafikte "drift" ve "spin" denilen tehlikeli hareketleri yapan 14 araç sürücüsüne 115 bin 131 lira cezai işlem uygulandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, "drift" veya "spin" yaparak trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücüleri affetmiyor. Bu kapsamda 14 sürücüye, 6 tescil plakasına olmak üzere 20 işlem gerçekleştirildi. 11 sürücünün belgesine geçici olarak 60 gün süreyle el...