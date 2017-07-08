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  3. 08 Temmuz 2017 11:50

Drift yaparken araçtan fırladı

Umman’da kaydedilen görüntülerde, bir sürücünün drift yaptığı görülüyor. Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla atarken sürücü de aracından fırlıyor.O anlar anbean amatör kameraya yansıyor.

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