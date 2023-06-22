''Driftçi'' trafik canavarı polise böyle yalvardı

Bursa'da drift yapmaktan ehliyetine el konulan ancak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan sürücü ve ağabeyi pazarlık yaptı. Abi kardeş, “Bu seferlik işlem görmezsek olur mu? Ceza yazın ama aracı bağlamayın” diye dil döktü.

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