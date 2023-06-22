Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Driftçi'' trafik canavarı polise böyle yalvardı ''Driftçi'' trafik canavarı polise böyle yalvardı 22 Haziran 2023 Perşembe Saat: 10:35 Bursa'da drift yapmaktan ehliyetine el konulan ancak araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan sürücü ve ağabeyi pazarlık yaptı. Abi kardeş, “Bu seferlik işlem görmezsek olur mu? Ceza yazın ama aracı bağlamayın” diye dil döktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6493f9be789c0942950151f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu güzellik yarışması bildiğiniz güzellik yarışmalarından değil Restoranda patlama: 31 kişi hayatını kaybetti! 3 yıl önceki depremin ardından deprem konutlarının son hali görüntülendi Şimşekler bir ilimizde geceyi gündüze çevirdi Çapa Tıp Fakültesi mezuniyetinde Hipokrat Yemini'ne sansür Barış Terkoğlu: ''Kemal Kılıçdaroğlu tutuklanacak!'' Cem Uzan'dan canlı yayında ''AK Parti sözcüsü gibi'' eleştirisine çok sert yanıt Paris'te büyük patlama! Onlarca yaralı var Paris'te doğal gaz patlaması