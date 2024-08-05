Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Drift''çi trafik magandası vatandaşı çileden çıkardı ''Drift''çi trafik magandası vatandaşı çileden çıkardı 05 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 12:56 Güncelleme: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 12:56 Bursa'da sokakta dakikalarca aralıksız drift atan otomobil vatandaşı çileden çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b0a1e97140c12be702b013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 yaşındaki minik mühendis 100 bin TL'lik teknolojiyi evinde üretti 15 Temmuz'un yeni ses kayıtları ortaya çıktı Robot süpürge bomba gibi patladı Bir ülke karıştı; protestolar sonrasında Başbakan ülkeden kaçtı Gelecek, geliyor derken, geldi... Türkiye'nin kabusu 30 yıl sonra gerçek oldu Adana'nın kanallarında yüzen yumurcaklar ''pes'' dedirtti Cihangir'in rengarenk merdivenlerini Filistin bayrağına boyadılar İstanbul'da vale cinayeti Asrın felaketi bölgesinde ''ata tohumları'' ile gelen hasat başladı