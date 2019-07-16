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  3. 16 Temmuz 2019 20:05

Drone ile hava fişek saldırısı düzenledi

Portekiz'de bir kişinin yaptığı saldırı sosyal medyayı salladı. Komşusunu sevmeyen bir kişi drone'a hava fişek bağlayarak komşusuna saldırı düzenledi.

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