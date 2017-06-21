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  3. 21 Haziran 2017 19:45

Dronelar Kadir Gecesi için uçtu

Türkiye’deki drone gönüllüleri ülken için uç projesi kapsamında Kadir Gecesi'ne özel klip hazırladı.

Video Galeri
Uşakta 17 kedi parçalanmış halde bulundu
Uşakta 17 kedi parçalanmış halde bulundu
Video Galeri
Muhtardan örnek davranış
Muhtardan örnek davranış
Video Galeri
Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı
Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı
Video Galeri
Freni boşalan beton mikseri dereye uçtu
Freni boşalan beton mikseri dereye uçtu
Video Galeri
Polisten Kumkapıda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Polisten Kumkapıda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Video Galeri
Üsküdarda denizde kaybolan gencin son görüntüleri kamerada
Üsküdarda denizde kaybolan gencin son görüntüleri kamerada