CANLI MAÇ GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ / ANTEP'TE MÜTHİŞ MÜCADELE
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 28 Mayıs 2017 18:45

Droneli, helikopterli film gibi uyuşturucu operasyonu

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın helikopterden yönettiği uyuşturucu operasyonunda 4 dönümlük bir tarlada 6 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Video Galeri
Karadenizli garajında araba yaptı, görenler şok oldu
Karadenizli garajında araba yaptı, görenler şok oldu
Video Galeri
Öfkeli fil safaricileri kovaladı
Öfkeli fil safaricileri kovaladı
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğanı görmek için dakikalarca ağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğanı görmek için dakikalarca ağladı
Video Galeri
Bitliste bir ton EYP imha edildi
Bitliste bir ton EYP imha edildi
Video Galeri
Şırnakta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Şırnakta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
Video Galeri
Kırmızı ışıkta meydana gelen kaza araç kamerasına yansıdı
Kırmızı ışıkta meydana gelen kaza araç kamerasına yansıdı