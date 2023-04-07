  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. DSP, Erdoğan'a desteğini açıkladı

DSP, Erdoğan'a desteğini açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Aksakal, seçime AK Parti listelerinden katılacaklarını söyledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
CHP binasına saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı
Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı
AK Partili Metiner: HDP seçmeni Erdoğan'a oy verir
Türkiye'nin tarihi caddesinden geriye bu kaldı
Muharrem İnce'ye çok ağır sözler: ''İnsanlarda biraz ar damarı olacak''
TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı
5 bin kilometre kanat çırpan leylekleri kuraklık karşıladı
SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi
İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...