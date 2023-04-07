Anasayfa Video Galeriler Gündem DSP, Erdoğan'a desteğini açıkladı DSP, Erdoğan'a desteğini açıkladı 07 Nisan 2023 Cuma Saat: 17:45 DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Aksakal, seçime AK Parti listelerinden katılacaklarını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64302c819becfd7990074133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP binasına saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı AK Partili Metiner: HDP seçmeni Erdoğan'a oy verir Türkiye'nin tarihi caddesinden geriye bu kaldı Muharrem İnce'ye çok ağır sözler: ''İnsanlarda biraz ar damarı olacak'' TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı 5 bin kilometre kanat çırpan leylekleri kuraklık karşıladı SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...