Anasayfa Video Galeriler Gündem Dua Lipa'nın konserinde etek fora Dua Lipa'nın konserinde etek fora 08 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 02:06 Güncelleme: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 02:06 Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa son konserinde sahnedeki erotik şovuyla izleyicilerinin akıllarını aldı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668b1f72624ee9e2dd05e163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Göbeklitepe'nin yakınlarında korkutan yangın İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ağır yaralı Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi İzmir'deki ilk patlamadan kurtuldu, 2. patlamada can verdi Deniz keyfi felaketle bitti: Karadeniz 2 tatilciyi daha yuttu İzmir'de yanan araç ormanı yaktı Ordu'da sel can aldı... Evler sular altında kaldı, hayat altüst oldu Eğlence mekanında silahlı saldırı: Önce rahatsızlık verdi sonra...