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  3. 12 Haziran 2017 15:15

Duayen gazeteci Doğan Heper son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta gazeteci Doğan Heper, Levent Camii'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

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Minik Ceylinin cesedinin bulunduğu mahallede arbede
Minik Ceylinin cesedinin bulunduğu mahallede arbede
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İzmir'den kahreden haber!.. Ölü olarak bulundu!
İzmir'den kahreden haber!.. Ölü olarak bulundu!
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İstanbul Boğazı turkuaza büründü
İstanbul Boğazı turkuaza büründü
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Güzeldere Tüneliyle 32 viraj 5 dakikada aşılacak
Güzeldere Tüneliyle 32 viraj 5 dakikada aşılacak
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Bankada eli baltalı maskeli şahıs alarmı
Bankada eli baltalı maskeli şahıs alarmı
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İstanbulda sıcaktan bunalan gençler denize atladı
İstanbulda sıcaktan bunalan gençler denize atladı