Anasayfa Video Galeriler Gündem Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 15:46 Güncelleme: 03 Ekim 2024 Perşembe 15:46 Usta gazeteci ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu, Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe9213f8cce4b66f0adae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lübnan'da savaştan kaçış: Akın akın Türkiye'ye geliyorlar 5 ilde film gibi operasyon: 53 gözaltı Bakan duyurdu: 12 yeni iç hat seferi başlıyor Bakan Şimşek enflasyon için kötü haberi verdi Türkiye'nin dev firmasında üst düzey vurgun: 8 gözaltı var MSB'den İsrail açıklaması: ''Endişemizde haklı çıktık'' Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi Kavgayı ayırmak için attığı taşla bir kişinin ölümüne yol açtı Yağışlar bir ilimizdeki dev ovayı 30 göle böldü: Artık 30 yeni kuş cennetimiz var