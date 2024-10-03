  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda

Duayen gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda

Güncelleme:

Usta gazeteci ve televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu, Teşvikiye Camii'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Lübnan'da savaştan kaçış: Akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Lübnan'da savaştan kaçış: Akın akın Türkiye'ye geliyorlar
5 ilde film gibi operasyon: 53 gözaltı
5 ilde film gibi operasyon: 53 gözaltı
Bakan duyurdu: 12 yeni iç hat seferi başlıyor
Bakan duyurdu: 12 yeni iç hat seferi başlıyor
Bakan Şimşek enflasyon için kötü haberi verdi
Bakan Şimşek enflasyon için kötü haberi verdi
Türkiye'nin dev firmasında üst düzey vurgun: 8 gözaltı var
Türkiye'nin dev firmasında üst düzey vurgun: 8 gözaltı var
MSB'den İsrail açıklaması: ''Endişemizde haklı çıktık''
MSB'den İsrail açıklaması: ''Endişemizde haklı çıktık''
Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi
Elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi
Kavgayı ayırmak için attığı taşla bir kişinin ölümüne yol açtı
Kavgayı ayırmak için attığı taşla bir kişinin ölümüne yol açtı
Yağışlar bir ilimizdeki dev ovayı 30 göle böldü: Artık 30 yeni kuş cennetimiz var
Yağışlar bir ilimizdeki dev ovayı 30 göle böldü: Artık 30 yeni kuş cennetimiz var