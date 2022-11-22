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  4. Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı

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Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. Uluç, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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