Anasayfa Video Galeriler Gündem Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı Duayen gazeteci Hıncal Uluç son yolculuğuna uğurlandı 22 Kasım 2022 Salı Saat: 16:25 Güncelleme: 22 Kasım 2022 Salı 16:25 Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için Sabah Gazetesi önünde tören düzenlendi. Uluç, cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637ccdcf590b5463355489f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yerli ve milli gururu TSK envanterine girdi Erdoğan'dan kara harekatı sinyali: ''Hepsinin kökünü kazıyacağız'' Türkiye'nin kanı donmuştu! Döner bıçaklı saldırganın cezası belli oldu Katar'a çok sert tepki: ''Para ile kurulmuş bir çakma ülke'' İstanbul'da ''kibar'' hırsızlar kameraya yakalandı Gaziantep'teki faciayı şehit öğretmen önlemiş Akıl almaz motosiklet hırsızlığı kamerada Karın şişliği şikayetiyle gitmişti... Doktorlar ameliyatta neye uğradığını şaşırdı Günün en acı karesi: Minik şehidi, minik kardeşi uğurladı