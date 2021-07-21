Anasayfa Video Galeriler Gündem Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 13:55 Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f7fd1e1b857c4eda577b23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Resmen açıklandı; 2023'te Millet İttifakı 3 ortaklı olacak... Erdoğan koronavirüs varyantları için uyardı: ''Pençesinden düşmedik'' Bu sefer mağdur bir erkek! Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu Çocuk mezarlarındaki balonların sırrı herkesi ağlattı Plajın ''jet hırısızı'' önce kameraya sonra polise yakalandı Güldür Güldür'ün oyuncusu rektörü fena ''ti''ye aldı İstanbul'un tarihi çeşmesinden kan aktı İstanbul'da lüks siteye kurşun yağdırdılar Bakan Soylu: ''Ay-yıldızlı tabutları taşımakla millet olunur''