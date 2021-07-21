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  4. Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz

Dubai kendi yapay yağmurunu üretti! Görüntü inanılmaz

Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı.

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