Anasayfa Video Galeriler Gündem Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü 29 Kasım 2022 Salı Saat: 14:45 Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilerini inceleyen uzmanlar uydu görüntülerinden depremin Düzce merkez ile Gölyaka'yı 20 santimetre kadar birbirinden uzaklaştırdığı tespit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6385f0dc97dcd14b6d651fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'yu kızdıracak sözler İstanbul'da korkutan yangın! Boğaz Köprüsü'nde göz gözü görmedi Dev obruk görenleri hayrete düşürdü! Karadeniz kıyılarında bulundu, yetkililer alarma geçti! Düzce depremi sonrası korkutan görüntü: Depremden beri alev alev yanıyor Bahçeli'den Altılı Masa'ya yaylım ateşi Trafik magandalarının yol verme kavgası kamerada Düdüklü tencere bomba gibi patladı Ahmet Hakan'ın canlı yayında mide bulandıran ses