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Düce depremi sonrası uyduda korkutan görüntü

Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin etkilerini inceleyen uzmanlar uydu görüntülerinden depremin Düzce merkez ile Gölyaka'yı 20 santimetre kadar birbirinden uzaklaştırdığı tespit etti.

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