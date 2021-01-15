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  3. 15 Ocak 2021 17:40

Dudak uçuklatan vurgun! Jigolo şebekesi çökertildier

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Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi
Bakan Soylu açıkladı: Tamamen tasfiye edildi
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Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu, yardımı geri çevirdi
Gezi Parkı'nda tir tir titrerken bulundu, yardımı geri çevirdi
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Erdoğan'dan yeniden faiz çıkışı: Yüksek faizle bir yere varamayız
Erdoğan'dan yeniden faiz çıkışı: Yüksek faizle bir yere varamayız
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Davutoğlu: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz
Davutoğlu: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz
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Koronavirüs aşısı olan Erdoğan'da yan etki görüldü mü ?
Koronavirüs aşısı olan Erdoğan'da yan etki görüldü mü ?
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde iki kıta birleşti!
1915 Çanakkale Köprüsü'nde iki kıta birleşti!
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