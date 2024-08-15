Anasayfa Video Galeriler Gündem Düdüklü tencere bomba gibi patladı Düdüklü tencere bomba gibi patladı 15 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 14:56 Güncelleme: 15 Ağustos 2024 Perşembe 14:57 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bded10a7f09289890d16e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli gururumuz HİSAR O, 40 Km'den 12'den vurdu Uzay'da bir ilk: Güneş'in doğuşu görüntülendi İstanbul'da kadın hostes ile taksici kavgası kamerada Eğlence mekanı çıkışında kıyamet koptu 73 terörist etkisiz daha etkisiz hale getirildi Hiç görmediği babasından kalan miras hayatını kararttı Antalya yokuşlarını Tokyo Drift sahnesine çeviren maganda yakalandı Çanakkale’de orman yangını İstanbul semalarında korku dolu anlar: ''Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik''