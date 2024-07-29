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  4. Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Batman'da düğünden çıkan kalabalığa sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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