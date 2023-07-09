Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var 09 Temmuz 2023 Pazar Saat: 09:30 Güncelleme: 09 Temmuz 2023 Pazar 09:30 Düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a dönen minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole devrildi. Korkunç kazada 4 kişi öldü 10 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64aa53fec685c2788e74fa73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Emeklileri enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz Özkan Uğur hayatını kaybetti İstanbul'da sel! Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı 18 yaşındaki genç parkta ölü bulundu İstanbul'da korkutan yangın! Kabusa uyandılar Ağaca bağlı köpeği 14 kurşunla öldürdü Depremin vurduğu ilimizdeki camdaki not kahretti Şef Somer Sivrioğlu MasterChef Türkiye'ye geri döndü İstanbul'da yangında kabus: Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı