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Düğün dönüşü korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

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Düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a dönen minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunda şarampole devrildi. Korkunç kazada 4 kişi öldü 10 kişi yaralandı.

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