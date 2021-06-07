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  4. Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Düğün için saçını yaptıran gelinin kuaför ücretine itiraz eden damat ve akrabaları, kuaför ve çalışanlarına saldırdı.

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