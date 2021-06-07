Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı Düğün günü gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı 07 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 17:10 Düğün için saçını yaptıran gelinin kuaför ücretine itiraz eden damat ve akrabaları, kuaför ve çalışanlarına saldırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60be28d45cd28b7b877baebb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuk 10 saat böyle kurtarıldı Karpuzcu amca sosyal medyayı salladı Bodrum'da sahiller doldu taştı Kocasına kızan kadın balkondan atladı LGS'de tepki çeken iddia: Şube müdürü çocuğuyla görüştü Jeff Bezos, kardeşiyle birlikte uzaya çıkıyor Müge Anlı'da yine ortalık karıştı! Dondurma almaya çıktı, iki çocuk sahibi adamla kaçtı Kahramanlar bu sefer 2 tekerle geldi! Kadına şiddeti motosikletliler engelledi Havalimanında operasyon: Kitap kapaklarına gizlemişler