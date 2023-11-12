Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün kanlı bitti! Damat gelin şoförünü vurdu Düğün kanlı bitti! Damat gelin şoförünü vurdu 12 Kasım 2023 Pazar Saat: 21:45 Burdur’da düğünde gelin alma esnasında silahıyla havaya ateş açan damat, gelin arabasının şoförünü vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65511d3ed5a006255d0c7453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyada alay konusu olan Şeyma Subaşı'dan ilginç paylaşım HÜDA PAR'dan HAMAS konseptli miting Antalya'da hortum paniği! Denizde başladı, sahile gelip ortalığı birbirine kattı Masallardan fırlamış gibi... Sivaslı çiftçinin ''dev'' hasadı görenleri şaşırttı Bir anda bastıran dolu yağışı şehri birbirine kattı Bu sefer Çin değil, Amasya! Koyun sürüsü saatlerce döndü Bir sahte Atatürk vakası daha... Düğünde tüm misafirleri selamladı İsrail’den Gazze Şeridi’ndeki okula saldırı: 20 kişi öldü İETT’den 10 Kasım'a özel 10 araç