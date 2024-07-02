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Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir düğün konvoyunda drift yapan 2 araç sürücüsü ile trafiği tehlikeye düşüren 7 araç ve sürücüsüne toplamda 117 bin 668 lira para cezası kesildi.

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