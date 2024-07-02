Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı 02 Temmuz 2024 Salı Saat: 08:31 Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir düğün konvoyunda drift yapan 2 araç sürücüsü ile trafiği tehlikeye düşüren 7 araç ve sürücüsüne toplamda 117 bin 668 lira para cezası kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668390b236343867e1035c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kayıp profesörün cesedi, ellerinden iple bağlanmış halde bulundu İstanbul'da ''Kayseri'deki olaylar'' operasyonu: Gözaltılar var Kayseri'nin ardından şimdi de Gaziantep... Yine Suriyeli gerginliği Suriye'de çirkin saldırı: Türk bayraklarını indirip TIR'ları ateşe verdiler Dehşet anları kamerada: Yol kenarında yatan köpeği kamyonetle ezdi Tarlada 5, markette 25 TL: Kavurucu sıcak altında zorlu hasat başladı Avusturya maçı öncesi A Milli kadroda 2 eksik Mehmetçik ''oturduğu yerden'' vurdu: 2 hain daha öldürüldü La Casa de Papel'in Berlin'i Gazze’nin sesi oldu