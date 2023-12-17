Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler 17 Aralık 2023 Pazar Saat: 12:20 Güncelleme: 17 Aralık 2023 Pazar 12:20 İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyundaki araçtan inen 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş etti. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ebd6d47e10720e10eb783" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Astım, bronşit ve KOAH hastaları bu mağaraya akın ediyor Bakan Göktaş'tan atama müjdesi Ankara'da doğal gaz sızıntısı: Bir aile hastanelik oldu Yılbaşında Antalya'ya turist yağacak Uzaklaştırma kararı bitti, evini bastığı eşini katletti 7 yaşındaki kız çocuğu okulda hayatını kaybetti 72 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce gözaltı var TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa attılar Atatürk 2 filminin fragmanı yayınlandı