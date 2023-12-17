Düğün magandaları iş başında! Defalarca ateş ettiler

İstanbul Başakşehir'de düğün konvoyundaki araçtan inen 3 kişi, tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş etti. O anlar kameraya yansıdı.

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