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Düğün magandaları polise saldırdı

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Konya'da açık havada düzenlenen düğünde silah atıldığı ihbarına giderek uyarı yapan polis ekiplerine, davetliler, taş ve şişelerle saldırdı.

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