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  3. 03 Haziran 2019 11:43

Düğün provasında şoke eden anlar! Ölüm anı kamerada

Hindistan’da bir kişi, kızının düğününden bir gün önce, düğün için yapılan hazırlık sırasında, sahnede şarkı söylerken kalbi durunca hayatını kaybetti.

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