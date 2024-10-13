Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü 13 Ekim 2024 Pazar Saat: 17:25 Güncelleme: 13 Ekim 2024 Pazar 17:25 Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670bd86a0484c21ec6074e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Boz sahnede saldırıya uğradı Esenyurt'ta hamile kadına taciz Prof. Dr. İlber Ortaylı: ''Zeytinlik alın, zeytin yetiştirin'' Türkiye'nin en yaşlı kadını hayatını kaybetti Rize Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi Giresun'daki vahşi madencilik İstanbul'da protesto edildi Eski eşi için mahkemeye ''katli vacip oldu'' dilekçesi verdi Kavga ihbarına giden polis bıçaklandı Bu sefer ''yediremediler'': 6,5 ton ''çöp'' imha edildi