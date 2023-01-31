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Düğün salonu savaş alanına döndü!

İstanbul Pendik'te bir düğün salonunda çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

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