Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün salonu savaş alanına döndü! Düğün salonu savaş alanına döndü! 31 Ocak 2023 Salı Saat: 17:30 İstanbul Pendik'te bir düğün salonunda çocukların kavgasına aileler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d92605889b8d01a036b743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korku dolu anlar: 8 yaşındaki çocuğa köpekbalığı saldırdı! İstanbul'da anne ve 2 çocuğu ölü bulundu Hülya Avşar'ın sokaktaki maketine bir garip saldırı İnek, aç kalan kurtlara yem oldu Bahçeli'den MHP'den istifa edenler için olay sözler Mehmetçik ''CİRİT'' füzesiyle tam isabet vurdu! İstanbul Boğazı’nda görme engelli çift denize düştü Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 yabancı uyruklu gözaltında İstanbul'da motosiklet çetesinden kanlı saldırı! Silahlı saldırı kamerada