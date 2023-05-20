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Düğün salonu savaş alanına döndü

Bursa’da bir düğün salonuna alkollü gelen davetliden dolayı kavga çıktı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

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