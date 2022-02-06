Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada 06 Şubat 2022 Pazar Saat: 11:25 Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda onlarca davetli birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ff86118a1eac6c9a270173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Davutoğlu açıkladı: Millet İttifakı'nın adı değişiyor! Mide bulandıran olay: Tiyatro oyuncusu iş görüşmesine gitti cinsel saldırıya uğradı HDP'li vekiller, HDP'li Oya Ersoy'un AK Parti'ye gerici demesine tepki gösterdi Babasının pazarcı olmadığı ortaya çıkan Oytun Erbaş: Dedem pazarcıdır Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri'' Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı Kar yüzünden 2 aydır dağda mahsur kalan çiftin kurtarma operasyonu kamerada Hüseyin Baş: ''Toplumu ayrıştırarak seçime gitme politikası izleniyor'' Bolu Belediye Başkanı Özcan: ''Dil uzatanın dilini kopartırım''