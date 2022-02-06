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Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğün salonunda onlarca davetli birbirine girdi. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı.

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