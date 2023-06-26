Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün savaş alanına döndü; polise de saldırdılar Düğün savaş alanına döndü; polise de saldırdılar 26 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 08:10 Tekirdağ'da uyarılara rağmen gece yarısına kadar devam eden sokak düğününü durdurmaya gelen polis ekipleri, düğünde bulunanların taşlı, sopalı ve baltalı saldırısına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64991dbcda75b52e5816d2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de korkutan deprem Canlı yayında bebek katili Öcalan için skandal sözler Ünlü türkücüye büyük şok! Konserini iptal etmek zorunda kaldı En küçüğü 16, en büyüğü 18 yaşındaydı... Korkunç kaza! Yola düşen heyelan kamerada! Her şey saniyeler içinde oldu İcradan satın aldılar, eski sahibi yüzünden kabusu yaşadılar LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: Onlarca gözaltı var İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı İstanbul'da korkutan patlama! Yaralılar var