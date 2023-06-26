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Düğün savaş alanına döndü; polise de saldırdılar

Tekirdağ'da uyarılara rağmen gece yarısına kadar devam eden sokak düğününü durdurmaya gelen polis ekipleri, düğünde bulunanların taşlı, sopalı ve baltalı saldırısına uğradı.

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