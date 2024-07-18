Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu 18 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 07:41 Güncelleme: 18 Temmuz 2024 Perşembe 07:41 Bursa’da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavga husumete dönüştü. Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66989cfb59f77f69d20a747b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi MSB: 10 terörist etkisiz hale getirildi Güzellik merkezine bir ayda üçüncü silahlı saldırı 300 bin dolarlık pırlanta çalan hırsızlar kamerada Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci ülkeye dönüyor İstanbul'da klima cinayeti: Kafa atarak öldürdü İstanbul'da işsizlere toplu taşıma ücretsiz oldu Görüntüler Türkiye'den... Maldivler'i aratmayan manzara