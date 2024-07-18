Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu

Bursa’da gelin ve damadın aileleri arasında çıkan kavga husumete dönüştü. Damat komalık oldu, gelinin ailesi ise bıçaklanıp darp edildi...

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