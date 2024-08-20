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  4. Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü

Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü

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Batman'da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi, hayatını kaybetti. Ölen çiftin, kızlarının düğünü için Mardin'e gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

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