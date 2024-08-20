Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü Düğün yolunda facia: Aynı aileden 4 kişi öldü 20 Ağustos 2024 Salı Saat: 15:41 Güncelleme: 20 Ağustos 2024 Salı 15:42 Batman'da TIR ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi, hayatını kaybetti. Ölen çiftin, kızlarının düğünü için Mardin'e gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66c48f18519639f0aa0b1333" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de vahim görüntüler: Yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu 1 kişinin öldüğü saldırı sonrası sokak köpekleri toplanıyor Cezaevinden çıkan Dilan Polat'ın ilk işi bu oldu Çocukların ölümcül oyunu kamerada: 3 çocuk ölümden döndü TCMB faiz kararını açıkladı: Merkez 5'inci kez pas dedi Türkiye'de 3 bin 750 yıllık keşif: Anadolu'da ilk kez keşfedildi İzmir’deki orman yangınlarında 6 zanlı tutuklandı Masaj salonlarına yabancı uyruklu kadın baskını AVM'de yangın paniği: Yaralılar var