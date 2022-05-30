Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü 30 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 20:35 Dün akşam saatlerinde Gaziantep’teki bir düğünde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6295005c8682690ce3253b93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev yılan paniği: Burun buruna geldi, korkup çığlık attı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 'Kenan İmirzalıoğlu' sorusu: Yarışmacı zor anlar yaşadı Mehmetçik'ten dosta güven düşmana korku! Otomobilinden bıçakla inip, baba ve oğluna dehşeti yaşattı Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı 6 terörist etkisiz hale getirildi İstanbul'da dehşet! Adım adım takip edip 2 kadına kabusu yaşattılar MHP'li belediye ''Rio kızları''nı Türkiye'ye getirdi ortalık karıştı Rize'nin Afrikalıları Rize'ye geri döndü