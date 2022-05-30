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  4. Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü

Düğünde akılalmaz olay: Düğün salonunun üst katında çalışan bir işçi salona böyle düştü

Dün akşam saatlerinde Gaziantep’teki bir düğünde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı.

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