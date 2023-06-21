Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde çöp poşetiyle dolar dağıtan Dilan Polat bu sefer öyle bir şey yaptı ki... Düğünde çöp poşetiyle dolar dağıtan Dilan Polat bu sefer öyle bir şey yaptı ki... 21 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 14:45 Güncelleme: 21 Haziran 2023 Çarşamba 14:45 Güzellik merkezi sahibi Dilan Polat şube açılışı için gittiği Dubai'de saçlarını topuz yaptırıp etrafını 100 dolarla kaplattı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6492e2d5c1843279b2665ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine mi stokçular? Havalimanı otoparkını galeriye çevirmişler İstanbul'da silahlı saldırı! Yanlış kişiyi vurduğu ortaya çıktı Malatya’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi Trafikte avukat çifte kabusu yaşattılar ''Burada çilek yetişmez'' denildi, 200 ton verim alındı İstanbul'un bir ilçesi için deprem alarmı: 25 bin kişi risk altında! Geç gelen yaz karpuz fiyatını vurdu! Sudan bile ucuz Kuzey Ege'nin incisi bayram tatilinde dolup taşacak Derin donduruculu vahşetin zanlısı tutuklandı