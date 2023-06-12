Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti 12 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 12 Haziran 2023 Pazartesi 12:40 Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düğünde yapılan tavuklu pilavdan yiyen 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6486e81d1e5e480ed40dbd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Padişahların meyvesi görücüye çıktı 2. el otoda fiyatlar coştu! Ev alamayanlar oraya koştu Markette yaşlı kadının ilginç anlarında hayat 1 dakikalığına güzelleşti... Ünlü çift düğüne çöp poşetiyle gelip, gelin ve damadı paraya boğdu Nesli tehlike altındaki ''Benekli Semender'' ortaya çıktı Korkunç kaza! Kazaya karışan araba yok oldu! İstanbul'da korku dolu anlar! İnşaat sırasında yol çöktü! Çay bardağına sığmıyor! Kilosu 200 lira olan dev kirazların hasadına başlandı Kocaeli'de 2 katlı ev kurşunlandı