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Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düğünde yapılan tavuklu pilavdan yiyen 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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