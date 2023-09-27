Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde facia! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Düğünde facia! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti 27 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 09:55 Güncelleme: 27 Eylül 2023 Çarşamba 09:55 Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetti. Gelin ve damadın da hayatını kaybettiği faciada 500 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6513d1e8a41da06c255f2463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaçak peynir imalathanesinde skandal görüntüler Aracıyla feribot a binerken denize uçtu Korkunç iddialara bir yenisi daha eklendi 110 bin TL'lik kapkaç anı kamerada Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı dev gövde gösterisi Çorum'da fıkra gibi olay! Starlink uydularını 112'ye ihbar etti BTK'da Starlink toplantısı! Türkiye'de hizmete girecek mi? Onarım çalışması trafiği durdurdu! Ankara yönü tıkandı Üniversiteden ''kadavra gönüllüsü'' ilanı