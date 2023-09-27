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Düğünde facia! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 113 kişi hayatını kaybetti. Gelin ve damadın da hayatını kaybettiği faciada 500 kişi yaralandı.

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