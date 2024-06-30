Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde istek parça kavgasında kan aktı: Yaralılar var Düğünde istek parça kavgasında kan aktı: Yaralılar var 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 09:26 Kayseri'de bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6680fa938e5eff0bff0aa2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Topkapı Sarayı'nda bir ilk: Gece ziyaretleri başladı Cemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadıCemal Enginyurt'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaylım ateşi; demediğini bırakmadı Türk'e imkansız de otur izle: Bu da Rizeli usulü asansör Yusufeli Barajı sonrası yapılan tünel çöktü Yine bir devre mülk, yine bir ücretsiz tatil vurgun: Onbinlerce kişi dolandırıldı Atatürk’ün fotoğrafını yakmışlardı... Serbest kaldılar Altın piyasasının gerçek bileni kuyumculardan dikkat çeken altın tahmini Asrın felaketinden kurtuldu, LGS birincisi oldu Hobi olarak başladı, şimdi sipariş yetiştiremiyor: Müşterisi çok, kilosu 150 TL