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Düğünde ortalık savaş alanına döndü

Bursa'da bir düğünde mahalleli ile düğün sahipleri arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü.

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