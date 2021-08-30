Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde ortalık savaş alanına döndü Düğünde ortalık savaş alanına döndü 30 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 11:31 Bursa'da bir düğünde mahalleli ile düğün sahipleri arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/612c9746f6d7c96c341b5fb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. İlber Ortaylı Büyük Zafer'i böyle anlattı Merve Boluğur otoparkta sevgilisiyle yakalandı CHP-CHP'den sosyal medyayı sallayan 30 Ağustos paylaşımı İstanbul'da korkutan yangın ''Dur'' ihtarına uymadı; direksiyonda uyurken yakalandı Pazar tatili kabusa döndü! Plajdan çığlıklar yükseldi Kabil havalimanına çok sayıda roket atıldı İsmail Saymaz'ın canlı yayındaki sözlerine soruşturma Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir''