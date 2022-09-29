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  4. Düğünde pes dedirten kavga! Karakolluk oldular

Düğünde pes dedirten kavga! Karakolluk oldular

İstanbul Bayrampaşa'da bir düğünde, gelin tarafı ile erkek tarafı arasında istek parça yüzünden çıkan kavga karakolda bitti.

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