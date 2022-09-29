Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde pes dedirten kavga! Karakolluk oldular Düğünde pes dedirten kavga! Karakolluk oldular 29 Eylül 2022 Perşembe Saat: 11:25 İstanbul Bayrampaşa'da bir düğünde, gelin tarafı ile erkek tarafı arasında istek parça yüzünden çıkan kavga karakolda bitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633556708f2c35563d79c443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyanın en pahalı sıvısı Şanlıurfa'da çıkarılıyor: Litresi 10 milyon dolar! Mersin'de polisevine saldıran terörist çözüm süreciyle serbest kalmış Erdoğan'ın ''üniversite arkadaşlarının'' katıldığı canlı yayında ilginç anlar Kayınpeder dehşeti! ''Kızına yakıştıramadığı'' damadını öldürdü Berfu Yenenler'den ''hiç memen yok'' yorumlarına videolu yanıt Londra’da iki yolcu uçağı çarpıştı! Erdoğan'dan canlı yayına damgasını vuran talimat: ''Köşende gereğini yaparsın'' Bir TIR dolusu yabancı göçmenimiz daha oldu! Şoke eden görüntüler Trafikte pompalı tüfekli maganda kamerada!