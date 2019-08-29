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  3. 29 Ağustos 2019 14:36

Düğünde skandal görüntüler

Niğde'nin Alltunhisar ilçesindeki sokak düğününde tabancayla havaya ateş açılması sırasında çekilen görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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