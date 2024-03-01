Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde yerel seçim kavgası: Düğün salonu savaş yerine döndü Düğünde yerel seçim kavgası: Düğün salonu savaş yerine döndü 01 Mart 2024 Cuma Saat: 08:00 Diyarbakır'da bir düğün salonunda akraba oldukları öğrenilen iki muhtar adayının yakınlarının arasında başlayan tartışması kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e160f2a4181bdaf90f0233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı Apartman kaçak Suriyeli yuvası çıktı Bakan Yerlikaya duyurdu; bir organize suç örgütü daha çökertildi İstanbul'un Kız Kulesi hasreti bitiyor Restoranda çıkan yangında 43 kişi yanarak can verdi Kerem Aktürkoğlu trafikte saldırıya uğradı Kadın yolcu önce taksiciye sonra polis memuruna saldırdı! Jigolo olmak isteyenleri böyle çarptılar! Marmara Denizi'ndeki esrarengiz görüntünün sırrı açıklandı