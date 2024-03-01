Düğünde yerel seçim kavgası: Düğün salonu savaş yerine döndü

Diyarbakır'da bir düğün salonunda akraba oldukları öğrenilen iki muhtar adayının yakınlarının arasında başlayan tartışması kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı.

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