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  4. Düğünde yerel seçim kavgası: Düğün salonu savaş yerine döndü

Düğünde yerel seçim kavgası: Düğün salonu savaş yerine döndü

Diyarbakır'da bir düğün salonunda akraba oldukları öğrenilen iki muhtar adayının yakınlarının arasında başlayan tartışması kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı.

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