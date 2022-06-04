Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünde yıkım ekibi gelince hayatlarının şokunu yaşadılar! Düğünde yıkım ekibi gelince hayatlarının şokunu yaşadılar! 04 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 10:25 İzmir'de bir yalıda düzenlenen düğün töreni sırasında yalının deniz kenarında kaçak olduğu belirlenen platformu için yıkım ekibi gelince ortalık karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629b08ea69e6f10cfc5c01c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adliyede sahte MİT'çi vurgunu! 15 yıl hapsi isteniyor 38 ilde ''Miras'' operasyonu: 17 tutuklama İhbara giden polise saldırı Turistin son anları kamerada! Ölüme böyle ''düştü'' 200 drone ile nefes kesen gösteri! Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Sedat Peker hastaneye kaldırıldı İETT otobüsünde iğrenç olay: Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince... Yıldırım Kaya, Köy Enstitüsü Ziyaretleri'nin 14'üncüsünü Balıkesir Savaştepe Köy Enstitüsü'ne yaptı