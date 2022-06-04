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Düğünde yıkım ekibi gelince hayatlarının şokunu yaşadılar!

İzmir'de bir yalıda düzenlenen düğün töreni sırasında yalının deniz kenarında kaçak olduğu belirlenen platformu için yıkım ekibi gelince ortalık karıştı.

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