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Düğündeki kavga sokağa taştı, tekme ve yumruklar havada uçuştu

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İstanbul Sultangazi'de düğünde çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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