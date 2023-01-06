Düğünden sonra ''gelin erkek çıktı'' iddiası ortalığı karıştırdı

Aydın’ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi.

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