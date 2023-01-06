Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğünden sonra ''gelin erkek çıktı'' iddiası ortalığı karıştırdı Düğünden sonra ''gelin erkek çıktı'' iddiası ortalığı karıştırdı 06 Ocak 2023 Cuma Saat: 13:05 Güncelleme: 06 Ocak 2023 Cuma 13:05 Aydın’ın Karacasu ilesinde yapılan bir düğünde gelinlik giyip ilçeye bağlı bir köyde yaşayan biriyle evlenen şahsın, kadın değil erkek olduğu iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b7f2664049f800de53a7c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aile boyu gasp çetesine film gibi operasyon Sedat Peker'den olay açıklama: ''İfade vermek istiyorum!'' İşte zam yağmurunun son faturası: Mezar yerleri de artık ateş pahası! Kış günü kışın gelmediği Uludağ'da suni kar yağışı başlatıldı Otobüste unutulanlar ''bu kadar da olmaz'' dedirtti 17 yaşındaki kıza eteği yüzünden kabusu yaşattılar Davutoğlu açıkladı: ''Altılı Masa ortak adayda anlaştı'' Kahreden haber 10 saat sonra geldi... Baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı Yunan askerlerinden Ege'de taciz! Mehmetçik gelince toz oldular