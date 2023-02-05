Anasayfa Video Galeriler Gündem Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı 05 Şubat 2023 Pazar Saat: 12:20 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Kavaklıdere'de düzenlenen bir düğünde görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63df74e0d368970d1e529f43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var TOGG'un ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması başlıyor İstanbul'da yürüyen merdivende korkunç olay! Parmakları koptu Küçükçekmece’de asker eğlencesinde otomobilleriyle yolu trafiğe kapattılar İstanbul'da asker eğlencesinde yine silahlar konuştu Unesco Dünya Miras listesindeki tarihi projesinde büyük keşif Ankara’da karla kaplı sokakta kayak keyfi kamerada Kılıçdaroğlu'ndan heyecanlandıran bir seçim vaadi daha: 100 bin atama yapacağız! Gözü dönen seyyar satıcı 4 zabıtayı tüfekle vurdu