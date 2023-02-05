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  4. Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı

Düğüne damga vuran 'Erik Dalı'' performansı: Mansur Yavaş oynadı, Akşener alkışladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara Kavaklıdere'de düzenlenen bir düğünde görüntülendi.

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