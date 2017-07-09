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  3. 09 Temmuz 2017 12:15

Düğüne giden gelin ve damat karakolluk oldu

Kadıköy’de gelin arabası ile ticari taksinin karıştığı kazada taksi sürücüsü yaralandı. Kazaya karışan gelin arabasında bulunan gelin ve damat büyük şok yaşarken, yaralı taksici ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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