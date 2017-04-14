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  3. 14 Nisan 2017 12:20

Dük ve Çapkın uyuşturucuya geçit vermedi

Erzurum polisinin narkotik dedektör köpeği 'Dük' ve 'Çapkın'ın da katılımıyla düzenlediği iki ayrı operasyonda 3 kilo metamfetamin ile 2 kilo 575 gram esrar ele geçirildi.

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